Matheus Henrique | «Barella nella mia top 3! Guardavo Adriano»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 15 giugno 2023), centrocampista del Sassuolo, non ha dubbi su. La mezzala dell’Inter è una fonte di ispirazione per il giovane brasiliano TRA I MIGLIORI ?elogia il centrocampista dell’Inter: «Top 3 difficile, ma nel mio ruolo dico, Dybala che è fortissimo, Osimhen e Berardi. Sono giocatori a livello, per me, top.stimolo per assomigliare a quel tipo di mezzala? Sì, assolutamente. Serie A?sempre Ronaldinho, Kakà,, Robinho e altri. Tutti calciatori che hanno lasciato il Brasile da giovani e sono venuti qui a fare cose speciali per il calcio internazionale. Sappiamo che il miglior calcio è quello europeo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto ...