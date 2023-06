Massimo Giletti e l’accordo per il ritorno in Rai | l’indiscrezione | c’entrerebbe il Ministro Matteo Salvini

(Di giovedì 15 giugno 2023) Dopo la chiusura di Non è L’Arena,potrebbe tornare in Rai aiutato da, secondo un’ indiscrezione. Il, infatti, non ha mai celato la stima verso il conduttore., ilin Rai e la stima diAlcune indiscrezioni ritengono cheper ilin Rai disia già stato siglato. Per il conduttore sarebbe unalla Tv di Stato dopo tanti anni di assenza; la notizia è stata diffusa da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Il giornalista ha infatti affermato che il conduttore avrebbe già chiuso le trattative che lo vedrebbero di nuovo ...

Dopo diversi giorni di silenzio, si torna a parlare del possibile ritorno in Rai di. Si è molto discusso su questo tema, soprattutto dopo l'improvvisa chiusura di Non è l'Arena da parte di La7, ma di giorno in giorno le notizie che giungono sembrano essere ...torna in Rai lo scenario Lo scorso aprile,ha visto chiudere Non è l'Arena , il suo programma su La7 . Sebbene il conduttore sia ancora a disposizione dell'emittente, ..., si è diffusa nelle scorse ore una notizia che riguarda il conduttore e i suoi rapporti con la Rai: ecco la novità Il conduttorenon necessita affatto di presentazioni. ...

"Massimo Giletti torna in Rai": l'indiscrezione che lo vedrebbe aiutato da Matteo Salvini Today.it

Secondo le ultime indiscrezioni, l'accordo tra il conduttore di Non è l'Arena e la tv di Stato sarebbe già stato firmato. Per lui una trasmissione originale.Stando all'indiscrezione riportata da Oggi, Giletti sarebbe prossimo ad un ritorno in Rai. Ecco chi si sta muovendo per lui.