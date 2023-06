Massimo Fattoretto si unisce ai leader della digital analytics al GA4 Summit e conduce un nuovo webinar con Matteo Zambon

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 giugno 2023) ROMA, 15 Giugno 2023 –, CEO diAgency, CTO di BirredaManicomio e fondatore di 4ecom, annuncia la sua partecipazione al GA4, un evento di primo piano nel panoramae dell’e-commerce in Italia e in Europa.sarà protagonista, in particolare, dell’intervento “Nuove tecnologie applicate alla: AI, ML, GPT-4”. Il GA4, noto per la sua capacità di radunare i massimi esperti died e-commerce, non è una semplice conferenza, ma un evento che mira a creare un punto di riferimento per la comunità professionale attraverso la collaborazione tra Tag Manager Italia e ...