Massimiliano Allegri in cattedra a Coverciano | lezione al corso per allenatori Uefa Pro

(Di giovedì 15 giugno 2023)docente d’eccezione a. L’allenatore della Juventus, già cinque volte Panchina d’Oro, ha parlato ai corsisti dei due massimi livelli di formazione per tecnici, i corsiPro eA. Lo ha reso noto la Figc con una nota in cui ha parlato dellaplenaria del livornese in un’aula magna strapiena: “Durante la sua carriera,è stato premiato per ben cinque con la Panchina d’oro. Ha ricevuto il riconoscimento del Settore Tecnico per la prima volta al termine della stagione 2007/2008, quando vinse la Panchina d’oro Serie C per il campionato alla guida del Sassuolo. Un anno più tardi ha vinto la Panchina d’oro – il riconoscimento dato al miglior allenatore della Serie A secondo il giudizio degli stessi colleghi tecnici – per ...

1 Sono durate poco le vacanze di, che martedì ha incontrato la società per fare il punto sul futuro e programmare la nuova stagione. Dopo essere rimasto a Milano per il funerale di Silvio Berlusconi , presidente ...... appena promosso in Serie B - con la Primavera dell' Inter nel 2017 e nel 2018; in Serie A bisogna andare fino alla Juventus di, che in realtà ne ha vinti ben cinque di seguito ...La guida tecnica, salvo clamorosi colpi di scena, non cambierà: saràa guidare la Juventus anche nella prossima stagione ma qualche novità nello staff è prevista. Già era noto da tempo l'addio di Paolo Bianco , che lo stessoaveva ...

Sono durate poco le vacanze di Massimiliano Allegri, che martedì ha incontrato la società per fare il punto sul futuro e programmare la nuova stagione. Dopo essere rimasto a Milano per il funerale di ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...