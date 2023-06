Marta Fascina mano nella mano con Marina | Veronica in seconda fila | le donne di Silvio

Marina, ieri, all'ingresso e all'uscita dal Duomo, teneva la mano a, l'ultima compagna del Cavaliere, la quasi sposa, impalmata il 22 marzo 2022 in un matrimonio simbolico, né preti né ...Con loro c'è: Marina la tiene accanto a sè, anche in chiesa. Siedono nella prima panca, uno accanto all'altra, la prima è proprio. Non è un dettaglio del protocollo. Trattengono ...La famiglia Berlusconi conin lacrime. Tutto lo stato maggiore delle aziende e di Forza Italia. Gli amici di una vita, Gianni Letta, Fedele Confalonieri. La maschera di dolore del ...

“Terrò sempre il suo sole in tasca e il suo sorriso scolpito nel cuore”, ha detto ai giornalista l’ultima compagna di Silvio Berlusconi, ...Alla fine, tra tutte le donne del presidente Berlusconi, l’unica assente era lei, la prima moglie, Carla Dall’Oglio, 82 anni, mamma di Marina e Pier Silvio. Ma aveva affidato a ...