Marta Fascina | le prime ipotesi sul testamento di Berlusconi

Il ruolo incerto diCon la consapevolezza che FI non ha più il suo leader e che ha bisogno di più manutenzione, è il ragionamento che fanno fonti di governo. Una presa di coscienza che ...Il ruolo diE che ruolo avrà in tutto questo, la non - moglie di Silvio Berlusconi Per molti osservatori, le nomine approvate nel Comitato di presidenza ( con il ...All'interno del duomo di Milano politici e personaggi del mondo dello spettacolo e del calcio: in lacrime la compagnaaffianco ai figli. In seconda fila l'ex moglie veronica Lario. ...

Il lascito per Fascina, l'eredità di Mediaset, le ultime volontà: cosa c'è nel testamento di Silvio Berlusconi Open

Emergono nuove indiscrezioni sulla vita privata di Silvio Berlusconi: l'estetista di Francesca Pascale riferisce il toccante retroscena.Il 14 giugno scorso si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi. Ora, subito dopo l'ultimo saluto al leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, si è già cominciato ...