Marta Fascina | La Sconvolgente Eredità di Silvio Berlusconi!

... spumeggiante presidente dei senatori forzisti; che non ha ottimi rapporti con. Voce da dentro Forza Italia, autorevolissima (per capirci, fra quelli che erano seduti nelle prime file ...Meloni ha già fatto la prima mossa, prendendo i contatti con Marina Berlusconi e, le due capofamiglia dopo la morte del fondatore di Forza Italia. È ancora presto per parlare di ...... si parla di un documento firmato dallo stesso Silvio Berlusconi per sistemare le questioni di Forza Italia e aggiungere nuovi nomi al comitato di presidenza, tra cui Tajani e. Io non ...

Berlusconi, il testamento (complesso) del Cav: il nodo quote, i tempi per l'apertura e cosa spetterà a Marta F ilmessaggero.it

Dopo la morte di Silvio Berlusconi a casa Forza Italia serrano i tempi per la nomina di un presidente. L'imperativo è uno: compattare il partito ...L’ultima compagna ha scortato le ceneri del Cavaliere dal tempio crematorio di Valenza Po ad Arcore, dove resteranno per sempre con quelle dei genitori e della sorella ...