Marotta beffa la Juventus | l’Inter ha messo la freccia

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il mercato, anche se non è ufficialmente aperto, comincia ad entrare nel vivo.sembra pronto are la. Si preannuncia un mercato estivo molto interessante; la Roma vuole alzare l’asticella dopo due anni lontano dal quarto posto, la Lazio ha la necessità di costruire una rosa da Champions League. Poi ci sono le milanesi che devono riscattarsi dopo un campionato al di sotto delle aspettative e infine troviamo lache ha bisogno di una mini rivoluzione per tornare ad essere protagonista in Italia.(LaPresse)Ci aspettano settimane decisamente intense e, anche se il calciomercato non è ancora ufficialmente iniziato, le società stanno iniziando a muoversi per costruire le rose della prossima stagione. Uno dei giocatori che fa più gola, per quanto concerne lo scenario ...