Mario Venuti | «Artisticamente inquieto»

(Di giovedì 15 giugno 2023) Si intitola Napoli-Bahia (Microclima, distribuzione Artist First) il nuovo brano di, che vede anche la partecipazione di Lucariello, Fabiana Martone e Neney Santos. Il singolo, che anticipa il nuovo progetto discografico in uscita in autunno di, è composto dal cantautore e scritto dallo stessoinsieme a Kaballà. Le barre sono del rapper napoletano Lucariello e la produzione artistica è a cura di Tony Canto. Il brano celebra un incrocio di culture – quella brasiliana e quella partenopea – che hanno in comune l’intensità del vivere, la passione, una rotta che inevitabilmente parte e arriva dal mare. Il racconto di un sogno che è un inno alla jeu de vivre dove Maradona e Pelè possono giocare insieme e dove la musica è parte integrante della quotidianità di tutti. «Noi musicisti siamo seguaci, ...

Torna Mario Venuti, col brano: "Napoli-Bahia" Dietro la Notizia

