Maria De Filippi e il volto irriconoscibile durante i funerali di Berlusconi | sul web tanto stupore

(Di giovedì 15 giugno 2023)Deaidi Silvio: l’aspetto strano della conduttrice di Mediaset che incuriosisce il web, ilaveva rivelato in passato di avere problemi di salute, ma non è detto che questo sia collegato alvisto aiIeri, nella suggestiva cornice di Piazza Duomo a Milano, si sono svolti idi Silvio, l’ex politico e imprenditore amato e discusso. Migliaia di persone, non solo politici e imprenditori, ma anche persone comuni, hanno voluto rendere omaggio a questa figura di spicco della scena italiana. Tuttavia, a catturare l’attenzione del pubblico e del web è stata la presenza diDe ...

Giorgio Manetti e Anna Tedesco non sono più protagonisti del programma Uomini e Donne diDeormai da diverso tempo. Lui è stato all'interno del dating show uno dei più grandi amori di Gemma Galgani , uscendo qualche volta però anche con la Tedesco, all'interno del programma ...Di chi stiamo parlando Di Isobel e Cricca , ballerina e cantante dell'ultima annata del talent show diDe. I due sono stati visti insieme, mano nella mano, per la gioia dei tantissimi ...Nella giornata di oggi Gianni Sperti il noto opinionista del dating show pomeridiano condotto daDe, ha condiviso un post tra le storie del suo profilo Instagram che sicuramente non è passato inosservato. Si tratta di una dura riflessione indirizzata contro coloro che non perdono l'...

Berlusconi funerali, perché Maria De Filippi si è vestita di bianco La spiegazione al Tg5: «Silvio avrebbe vo ilmessaggero.it

E' finito l'idillio tra Isabella e Fabio, una delle coppie di Uomini e Donne. La dama sui social ha comunicato: "mi sono separata legalmente".L’ex dama (nemica della Galgani) ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video con il grande (ex) amore di Gemma, che non è certo passato inosservato.