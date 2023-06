Mare Fuori | il cast incontra i giovani del Social World Film Festival a Vico Equense

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 15 giugno 2023) Nella giornata d'apertura delildiincontrerà iche parteciperanno alla manifestazione di. Nuovo appuntamento da non perdere per i fan di: ildella popolare serie televisiva incontrerà idel. La Mostra Internazionale del Cinemae si terrà dal 2 al 9 luglio ae darà numerose le opportunità per i talenti emergenti, studenti e appassionati di cinema tra masterclass, workshop e il Mercato. Tra gli incontri ...