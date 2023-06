Marco Mazzoli invita Helena a vuotare il sacco | le confessioni della naufraga

(Di giovedì 15 giugno 2023)Prestes ail: legiovanenelle ultime ore nel corso del daytime de L’Isola dei Famosi andato in onda questo pomeriggio hatoa giocare ad un gioco. Ladoveva associare ad ogni naufrago un aggettivo rilasciato da. Il naufrago ha dichiarato: “Questo è il gioco delle associazioni, ti do delle parole e tu li associa a dei nomi: Falso/a?”, “Cristina” dichiarasenza pensarci due volte. “Fredda” dichiara, “Pamela” esclama. “Fiera di esserlo, con chi voglio ...

Infine sottolinea di essere molto infastidita quando prova a comportarsi da vittima con, ove il conduttore radiofonico dedica un sacco di tempo alla ragazza nonostante, sempre secondo ...Aiutino: indossa spesso pantaloni corti anche in serate chic… Per la serie ' e chi se ne frega ' é in arrivo una sorpresa all' Isola dei Famosi:, conduttore radiofonico '...Nel 2002 ha conosciuto, con cui ha iniziato a collaborare a Lo Zoo di 105 e come inviato a Striscia la Notizia. Nel 2008 ha pubblicato il libro Tutto a posto e niente in ordine . Nel ...

Marco Mazzoli smaschera uno dei naufraghi de L'Isola dei famosi: «In un altro reality hai detto di aver finto» leggo.it

LEGGI ANCHE > Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes torna a parlare del fidanzato Carlo Pamela Camassa Marco Mazzoli: sarebbe caduto nella "trappola" di Helena La questione si fa più intricata quando ...All'Isola dei famosi gli animi si infiammano a pochi giorni dalla finale del reality. A Playa Tosta c'è stata una durissima lite tra Helena e Pamela su Cristina Scuccia ...