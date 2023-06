Marchetti | «Frattesi? Accordo e contropartita! Inter | un problema!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 15 giugno 2023)ha parlato die di come trae Sassuolo sia stato trovato undi massima. Vige però un problema per i nerazzurri LA SITUAZIONE ? Nel suo editoriale su Tmw, Lucaha spiegato la trattativa per: «Prima di partire però per Londra l’era stata a cena con il Sassuolo, per parlare di. Undi massima c’è, chiaramente ci sono da limare cifre, bonus e magari anche modalità di pagamento. Ma il valore complessivo dell’operazione (fra i 30 i 35 milioni) e la contropartita tecnica (Mulattieri) è stato definito. Non è detto che non possa essere inserito magari qualche altro ragazzo, ma ci siamo. Il problema è che – come detto nei giorni scorsi – l’farà un ...