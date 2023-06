Marcell Jacobs | il mistero del campione interrotto

Inizia cosi' un post pubblicato alle ore 13 sulle pagine social di, il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4100. Ho iniziato la stagione outdoor e purtroppo non e' andata ...Il campione olimpico su Instagram: 'Sapevo di non essere pronto a tornare, e non mi hanno capito. I miei risultati sembrano non valere più niente' Italy's Lamontlooks on after the finals of the men's 60 metres during The European Indoor Athletics Championships at The Atakoy Athletics Arena in Istanbul on March 4, 2023. (Photo by OZAN KOSE / AFP)...A causa di infortuni e fastidi vari non è mai tornato ai livelli delle Olimpiadi di Tokyo, e già ci si inizia a chiedere se potrà arrivare pronto a quelle di ...

Cosa sta succedendo a Marcell Jacobs Il Post

Ci riuscirò, perché non permetterò mai a niente e nessuno di impedirmi di sognare e di lottare per raggiungere i miei traguardi. Ci vediamo presto e spero di trovarvi ancora una volta al mio fianco».Non è un bel periodo per Marcell Jacobs. Dopo la rinuncia agli Europei a squadre a causa di un infortunio e la partecipazione a rischio ai Mondiali a Budapest, il campione ha pubblicato un lungo sfogo ...