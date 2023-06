Mancini | ' L' Italia ha fatto poco Ecco perché ho tolto Immobile'

...vantaggio UEFA via Getty Images L'inizio a elevato tasso di tensione non si attenua e l'...trasforma l'inevitabile rigore firmando il nono gol personale durante la gestione di Roberto, ...Gli iberici sfideranno in finale la Croazia, azzurri contro l'Olanda per il terzo posto Si ferma in semifinale la corsa dell'di Robertoin Nations League 2023, esattamente come due anni fa contro la Spagna. A Enschede, gli Azzurri perdono 2 - 1 contro le Furie Rosse. Gara pimpante in avvio, passano gli ...ENSCHEDE (Olanda) - " Alla fine la Spagna ha meritato di vincere, anche se hanno trovato il gol alla fine credo che abbiano giocato meglio". Il commissario tecnico dell'Robertoanalizza così la sconfitta con la Spagna ai microfoni della Rai, immediatamente dopo il triplidce fischio: "Noi - prosegue- abbiamo impostato una partita un po' diversa ...

Italia-Spagna, le probabili formazioni della semifinale di Nations League: Mancini cambia modulo Fanpage.it

La tenacia è premiata dal rigore del sedicesimo gol. Dal 15' st Chiesa 6: pressing continuo. 6 Mancini Il suo gioco è come un cruciverba: un po' orizzontale e un po' verticale, stavolta più il secondo ...Al termine di Spagna - Italia, Ciro Immobile, che con la marcatura odierna ha interrotto il digiuno che durava dal 16 giugno 2021, scrivendo persino un record, è intervenuto ai microfoni di ...