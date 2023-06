Mancini e l’errore di Lippi | la riconoscenza Il centrocampo con Verratti-Jorginho è ancora una soluzione vincente?

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 giugno 2023) Italia-Spagna è la chiusura di un cerchio. Poco più di un anno e mezzo fa, nell’ottobre 2021, le due compagini si sfidarono nella semifinale della Nations League, a poco tempo da quel trionfo europeo tinto d’azzurro che esaltò tutto il nostro movimento. Quel 2-1 in favore delle Furie Rosse iniziò ad incrinare le certezze della squadra di Roberto, che venti mesi dopo si ritrova con un morale tutto da ricostruire, passando per un’altra mancata qualificazione Mondiale, qualche pesante sconfitta e dubbi sul sistema di gioco, con quel magico 4-3-3 che pare non funzionare più. Tornando al fallimento iridato e a quel pesante ko con la Macedonia, in cui gli azzurri erano terrorizzati dalla paura di fallire nuovamente, in molti puntarono il dito su un fattore tutto italiano: la troppaverso coloro che ci avevano fatto sognare pochi mesi ...