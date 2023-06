“Mamma Dilettante” | il podcast con Diletta Leotta

(Di giovedì 15 giugno 2023) In 10 episodi prodotti da Dopcast Si chiama “” ed è il nuovo progetto di, unattraverso la maternità. Per esorcizzare le paure e le ansie che accompagnano la sua prima gravidanza,ha voluto parlarne con altre mamme e papà del mondo dello spettacolo in un talk dal tono ironico e scanzonato. Da questi presupposti nasce “”, l’ineditoe vodcast. Dieci episodi prodotti da Dopcast, disponibili dal 19 giugno, ogni lunedì e giovedì, su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. Leggi anche:: “Al matrimonio ci penso. Ma deve chiedermelo ...

Un tema nuovo per lei, che è in attesa del suo primo figlio dal portiere tedesco Loris Karius , ma che ha deciso di affrontare apertamente in un podcast tutto suo "" e persino in ...Dall'account instagram di Diletta Leotta diletta leotta1 Sto per diventare. E adesso come faccio Ok, don't panic! Per rispondere alle mille mila domande che ho in testa ho pensato a un nuovo podcast, che nascerà il 19 giugno ...Proprio per questo ha ideato il podcast '' che andrà in onda dal 19 giugno su tutte le piattaforme streaming di podcast.

“Mamma Dilettante”, il nuovo podcast di Diletta Leotta Spot and Web

La conduttrice di DAZN avrebbe fatto una richiesta alla squadra nerazzurra riguardante il suo compagno ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...