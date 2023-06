Maltempo | Zan Pd | ' governo ritarda nomina commissario per meri interessi di parte'

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - “Ilstando ladelper la ricostruzione in Emilia-Romagna esclusivamente per meglio valutare e inseguire i proprie affari. Questa destra si era già dimostrata corporativa, ma esserlo anche sulla tragedia dell'alluvione è ignobile”. Lo scrive su twitter il deputato del Pd, Alessandro Zan.

