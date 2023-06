Piano anti - piogge a Roma: 'In campo 4,5 milioni per fronteggiare bombe d'acqua e allagamenti in città'a Roma, scene apocalittiche: si apre una voragine, le auto sprofondano A tutela delle ...il volume ", l' Arena Borghesi Cinema riparte. Le proiezioni al cinema in viale Stradone ... In caso di interruzione dello spettacolo, causa, verrà rilasciato un buono omaggio valido per ...la voce la Regione Toscana contro la scelta della regione francese dell'Occitania di avviare ... oltre 340.000 visitatori e ricadute record sul territorio 6 Giugno 2023, interventi ...

Maltempo, si alza il livello del Tevere: la Protezione Civile di Roma chiude le banchine leggo.it

A causa del maltempo e sulla base dell’informativa emessa nella serata di ieri dal Centro Funzionale Regionale del Lazio, che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del ...Tra i comuni più colpiti dal maltempo, che è stato particolarmente intenso nella fascia dei comuni a sud di Varese (Gazzada Schianno, Mornago, Buguggiate), c’è Mornago, dove prima si è alzato un vento ...