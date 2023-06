Maltempo | Serracchiani | ' su commissario destra sorda a richieste per Bonaccini'

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Le parole del viceministro Bignami strappano definitivamente il velo dell'ipocrisia. Il governo, sordo alleche arrivano dagli amministratori, dai sindacati, dalle imprese dell'Emilia Romagna non intende nominare Stefanoper la ricostruzione. Non è vero che manchi la stima dei danni che, secondo i dati della Regione, ammonta a circa 9 miliardi. Sono evidenti le ragioni politiche della mancata nomina. Ancora una volta lafa prevalere l'interesse di partito e la voglia di poltrone rispetto all'interesse generale". Così Debora, deputata e responsabile Giustizia del Pd

