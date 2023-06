Maltempo Meleo M5S | Adattare infrastrutture e utilizzare Pnrr

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023) – “Di fronte all’emergenza meteorologica che i romani stanno vivendo in queste ore c’è bisogno di un piano veramente ambizioso, che non si limiti a intervenire sugli impianti fognari ma che abbracci tutte le nostre. Serve ripensare il nostro approccio alle strade, ai parcheggi, alla mobilità su gomma e su ferro. “A questo proposito nel programma elettorale M5s c’era un Piano locale di adattamento delleal cambiamento climatico, un documento di cui si stanno dotando progressivamente tutte le più grandi città europee ma che, purtroppo, sembra essere stato trascurato da quella capitolina. “Oltre che ad adottare questo strumento di pianificazione, invitiamo anche il Sindaco a non dimenticare l’accordo quadro di manutenzione straordinaria da 3 milioni di euro, lasciato dalla nostra amministrazione a Gualtieri e pensato appunto ...