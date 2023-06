Maltempo – La Protezione Civile di Roma Capitale chiude le banchine per l’innalzamento del livello del Tevere

(Di giovedì 15 giugno 2023) A causa dele sulla base dell’informativa emessa nella serata di ieri dal Centro Funzionale Regionale, che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume Tevere a seguito delle piogge che hanno interessato e che interessano i bacini del fiume e dei suoi principali affluenti, ladi, per motivi di sicurezza, ha disposto la chiusura degli accessi allelungo il tratto urbano. A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell’utenza. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

, si alza il livello del Tevere: laCivile di Roma chiude le banchinea Roma, scene apocalittiche: si apre una voragine, le auto sprofondano Crisi climatica , la minaccia ...... vanno garantite subito famiglie e aziende: abbiamo avviato d'intesa con lacivile ...1 miliardi: oltre 70.300 gli edifici certamente coinvolti dal(di cui 1.890 da frane). Un ...Ci sono segnali di attenzione con una ordinanza dellacivile ha disposto la sospensione delle rate dei mutui anche per l'agricoltura. Ma serve garantire l'arrivo degli aiuti nel minor ...

ALLERTA METEO: la Protezione Civile lancia un Duro AVVISO di forte MALTEMPO su queste regioni iLMeteo.it

A causa del maltempo e sulla base dell’informativa emessa nella serata di ieri dal Centro Funzionale Regionale, che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume Tevere a seguito dell ...Meteo - Tempo in miglioramento sull'Italia, ma in un contesto che si manterrà ancora perturbato in alcuni settori: ecco l'allerta della Protezione Civile ...