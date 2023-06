Maltempo Emilia-Romagna | Bonaccini a Roncofreddo | “Nessuno sarà lasciato solo”

ll 23 maggio il Consiglio dei ministri si era riunito e approvato il decreto legge, con misure per l'emergenza che ha colpito la regioneRomagna e le Marche. Due miliardi in tutto ......pressione che ha portato diffusonella giornata di mercoledì si allontana gradualmente verso la Grecia. Molti i disagi e le criticità per allagamenti, frane e smottamenti, anche in...... concertazione preventiva e garanzie per tutti, la ricetta della Toscana 23 Ottobre 2019" ...Civici di San Miniato 12 Giugno 2023 Articoli recenti Ambiente e Agricoltura Un aiuto per l'...

Maltempo in Emilia Romagna: l'allerta gialla infinita, ecco dove e ... il Resto del Carlino

Il maltempo continua ad abbattersi sull'Italia, soprattutto al Centro e al Sud. Oggi allerta arancione in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Puglia. A Crotone il sindaco Vincenzo Voce ha deciso l ...E’ la stima sui danni dell’alluvione che l’Emilia Romagna ha portato al tavolo tecnico con ... Al tavolo i sindaci presenteranno una stima dei danni causati dal maltempo. “Sono circa 100 i comuni ...