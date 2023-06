Maltempo | Bignami | ' prima stima danni | poi nomina commissari'

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Crediamo che sia giunto il momento in cui gli enti territoriali preposti ci diano un po' di numeri. Abbiamo sentito finora tante cifre diverse, e crediamo che sia arrivato il momento che dicano a che punto siamo, sennò qui si insiste sempre sulla richiesta di sostegni al governo senza però dire che cosa serve". Così Galeazzo, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, arrivando a Palazzo Chigi per la riunione del tavolo operativo sull'alluvione che ha colpito il Nord Italia nel maggio scorso. "Oggi noi speriamo che dalle autorità preposte ci sia finalmente una indicazione del fabbisogno necessario - dice ancora-. Abbiamo notato che ogni volta che il governo garantisce coperture si aumenta sempre un po' di più. Una volta che avremo una, valuteremo come procedere, anche con il ...

