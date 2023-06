Maldini | l' assenza al funerale di Berlusconi ha fatto discutere Gazzetta

Sacchi ha giustificato l'di. "Berlusconi è stato un grande presidente e un grande uomo. Quando mi hanno preso, ho detto a lui e ai suoi: "O siete dei geni o siete dei pazzi". Erano ...Il dibattito sull'di. L'antefatto: il tributo dia Berlusconi e l'addio al Milan. Prima due passi indietro: anzitutto, alla notizia della scomparsa ex abrupto del fondatore ...E' stato il suo presidente praticamente per tutta la carriera da professionista. Eppure Paolonon ha partecipato ai funerali di Silvio Berlusconi , ex presidente del Milan nonché ex premier e leader di Forza Italia . In Duomo, per i funerali di Stato, erano presenti tutti i maggiori ...

Maldini, l'assenza al funerale di Berlusconi ha fatto discutere ... IlNapolista

Al funerale di Silvio Berlusconi è stata notata un'assenza molto importante. Tifosi del Milan un po' delusi e spiazzati.Presenti Baresi, ovviamente Galliani, Savicevic da Podgorica, Sacchi e Capello. Non passano inosservate le assenze di Paolo, Gattuso, Ancelotti e del trio olandese ...