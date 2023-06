Malattie rare | Aisla | In Calabria assegno di cura fino a 1 000 euro per pazienti Sla

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) - Inper icon patologie ndegenerative come la Sla, “finalmente qualcosa sta cambiando. Il lavoro del ‘Tavolo tecnico per le disabilità' ha raggiunto un primo importante obiettivo: il recupero di anni di enormi ritardi nell'erogazione dei fondi nazionali per la non autosufficienza”. Così Francesca Genovese, consigliere nazionale e presidente di, commenta con soddisfazione “l'essere riusciti ad aumentare l'dia millea favore delle persone non autosufficienti e in dipendenza vitale h24”. “Dopo anni di ritardo e decine di famiglie lasciate senza alcun sostegno economico, finalmente si è sbloccata l'erogazione dei fondi – spiega Genovese – ...

È questo il tema dell'evento in corso a Roma 'Alfa Mannosidosi - road to the first national day', organizzato da Motore Sanità con il patrocinio di Uniamo Federazione Italiana, dell'...15/06/2023 - Ipsen, azienda biofarmaceutica specializzata nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative in oncologia, neuroscienze e, supporta il World Kidney Cancer Day, la giornata ...'Ha un'incidenza di 1 su 500 mila - spiega Giuseppe Limongelli, direttore del Centro di coordinamentoCampania - questo significa che sono molti quelli che sfuggono o sono riconosciuti ...

Malattie rare, buona la prima Oltre 200 persone allo spettacolo - Malattie rare, buona la prima Oltre 200 persone allo ... il Resto del Carlino

(Adnkronos) - In Calabria per i pazienti con patologie neurodegenerative come la Sla, “finalmente qualcosa sta cambiando. Il lavoro del ‘Tavolo tecnico per le disabilità’ ha raggiunto un primo importa ...Il direttore dipartimento di Area Medica ASST Ovest Milanese è intervenuto per parlare delle cure delle malattie rare soggette ai capricci delle politiche di mercato che impongono disuguaglianze impor ...