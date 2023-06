(Di giovedì 15 giugno 2023) (Adnkronos) – Inper icon patologie ndegenerative come la Sla, “finalmente qualcosa sta cambiando. Il lavoro del ‘Tavolo tecnico per le disabilità’ ha raggiunto un primo importante obiettivo: il recupero di anni di enormi ritardi nell’erogazione dei fondi nazionali per la non autosufficienza”. Così Francesca Genovese, consigliere nazionale e presidente di, commenta con soddisfazione “l’essere riusciti ad aumentare l’dia millea favore delle persone non autosufficienti e in dipendenza vitale h24”. “Dopo anni di ritardo e decine di famiglie lasciate senza alcun sostegno economico, finalmente si è sbloccata l’erogazione dei fondi – spiega Genovese – Tuttavia, le criticità ...

"Dal Tavolo tecnico per le disabilità accolte alcune istanze delle associazioni dei pazienti" In Calabria per i pazienti con patologie neurodegenerative come la Sla, 'finalmente qualcosa sta cambiando.È questo il tema dell'evento in corso a Roma 'Alfa Mannosidosi - road to the first national day', organizzato da Motore Sanità con il patrocinio di Uniamo Federazione Italiana, dell'...15/06/2023 - Ipsen, azienda biofarmaceutica specializzata nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative in oncologia, neuroscienze e, supporta il World Kidney Cancer Day, la giornata ...

Malattie rare, Aisla: "In Calabria assegno di cura fino a 1.000 euro per pazienti Sla" Adnkronos

Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) - In Calabria per i pazienti con patologie neurodegenerative come la Sla, “finalmente qualcosa sta cambiando. Il ...Il direttore dipartimento di Area Medica ASST Ovest Milanese è intervenuto per parlare delle cure delle malattie rare soggette ai capricci delle politiche di mercato che impongono disuguaglianze impor ...