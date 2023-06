Malattia di Huntington | rara e degenerativa L' orrore sull' ex di Amici | Guarda

(Di giovedì 15 giugno 2023) Giulia Stabile, ballerina di, si è sfogata sui social per una fake news che stava circolando nei suoi confronti e che millantava il fatto che lei fosse affetta dalladi, un disturbo neurodegenerativo raro del sistema nervoso centrale. Una patologia che causerebbe “movimenti coreici involontari, disturbi psichiatrici e del comportamento e demenza”. La ragazza ha categoricamente smentito, facendo capire che questa notizia faa si trovasse sul sito Tattomuse, una piattaforma dove chiunque può porre domande e chiunque può rispondere. Queste le parole della ballerina professionista: “Scusatemi ma accetto tutto ciò che vi inventate sul mio conto, sempre senza dire una parola, ma qui anche no. Mancate di rispetto a me e soprattutto a chi soffre di questa, ...

Come risposta viene riportato che la Stabile soffre delladi. Si tratta di unagenetica rara neurodegenerativa del sistema nervoso centrale. Tale disturbo causa, come si ...... questo in alcuni casi potrebbe avere un effetto di prevenzione di malattie neurodegenerative come il morbo di Parkinson , ladi Alzheimer , ladie la sclerosi multipla (...Come risposta viene riportato che la Stabile soffre delladi. Si tratta di unagenetica rara neurodegenerativa del sistema nervoso centrale. Tale disturbo causa, come si ...

Malattia di Huntington: nuova ricerca ne spiega gli esordi iCrewPlay Tech

Si tratta della malattia di Huntington, un disturbo generico neurodegenerativo del sistema nervoso centrale che causa “movimenti coreici involontari, disturbi psichiatrici e del comportamento e ...Che malattia ha Giulia Stabile E perché la ballerina ha voluto sfogarsi su Instagram: le sue parole a seguire nell'articolo ...