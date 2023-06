Maddalena Corvaglia ha fatto pace con Elisabetta Canalis?

Estratto dell'articolo di Alberto Dandolo per 'Oggi'elisabetta canalis Elisabetta Canalis ha […] condiviso nelle Stories di Instagram una vecchia Polaroid […] mentre abbraccia. 'The ...Quella tra Elisabetta Canalis esembrava un'amicizia inossidabile che, invece, si è interrotta quattro anni fa. Non sono mai state rese note le cause che hanno fatto naufragare quel bel legame che univa le due ex ...Elisabetta Canalis eCarvaglia si sono riavvicinate dopo la loro lite Gli indizi sembravano parlare chiaro, e invece... Nella sua ultima intervista a Oggiha parlato della fine della sua amicizia con Elisabetta Canalis e a seguire l'ex velina mora ha postato sui social una foto del passato che le ritraeva insieme. Nonostante ...

Segni di pace tra Canalis e Corvaglia La verità è un'altra Today.it

Quella tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sembrava un’amicizia inossidabile che, invece, si è interrotta quattro anni fa. Non sono mai state rese note le cause che hanno fatto naufragare ...Elisabetta Canalis e Maddalena Carvaglia si sono riavvicinate dopo la loro lite Gli indizi sembravano parlare chiaro, e ...