(Di giovedì 15 giugno 2023) Sono apertealle 12 del 19le funzioni per presentare domanda MAD nella provincia diper il profilo di. Possono presentare domanda MAD tutti gli aspiranti in possesso del titolo valido per l’accesso a tale figura professionale e che non siano inseriti nelle vigenti graduatorie d’istituto del profilo professionale didella Provincia autonoma di. L'articolo .

...di 16 giorni) rispettivamente per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico nelle graduatorie di terza fascia, che il prossimo anno si aggiorneranno. RequisitiTrento ...Levengono infatti utilizzate solo se risultano esaurite le graduatorie d'istituto e quelle degli istituti viciniori. Per accedere nelle graduatoriedi terza fascia è necessario essere in ...... circa uno " tra insegnanti, educatori e personale- è impiegato nella scuola), punte di ... così le segreterie ricorrono ai candidati che hanno spedito una, Messa a disposizione, il documento ...

MAD ATA Trento: domande collaboratore scolastico fino al 19 giugno Orizzonte Scuola

Novità per la procedura di assunzione per presentare domanda come bidello, senza diploma: ecco come inviare la richiesta entro il 19 giugno.rispettivamente per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico nelle graduatorie di terza fascia ATA, che il prossimo anno si aggiorneranno. Requisiti MAD Trento Per ...