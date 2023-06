“Ma sono quelli famosi” Scoperta choc dopo l’incidente che ha ucciso Manuel | a 5 anni Chi c’era sulla Lamborghini

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 giugno 2023) Grave incidente stradale mercoledì 14 giugno a Roma, tra via di Macchia Saponara e via Archelao di Mileto in zona Casalpalocco. Un bambino di 5è morto nello scontro tra la Smart Forfourquale viaggiava e un suv. Il piccolo è stato soccorso in condizioni disperate e trasportato all’ospedale Grassi di Ostia dove poi è deceduto. Ferite la sorella di 4e la madre, trasportate in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale. Secondo quanto ricostruito, il piccoloviaggiavaSmart insieme alla madre di 29e alla sorellina di 4, chestate trasportate in codice rosso all’ospedale S. Eugenio. A bordo dellaerano presenti quattro ragazzi, tutti ventenni, ...