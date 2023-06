“Ma quanti soldi sono?!” Il papà apre il salvadanaio dopo due anni | la cifra record

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 giugno 2023) Chi dedica parte del proprio reddito al risparmio conosce lo sforzo che comporta. Un obiettivo come un viaggio, una casa, un’auto o un lavoro sono i motivi principali per accantonare ogni mese una piccola somma dal proprio stipendio. Il tradizionaleè ancora utilizzato per conservare e tenere al sicuro monete e banconote e la storia di un uomo messicano ha fatto il giro del we. Un uomo messicano ha optato per uno grandea forma di maiale che ha riempitopiù di 2, mettendo dentro circa 1.000 pesos a settimana. Sua figlia ha condiviso su TikTok attraverso l’account @jesnis extensiones diversi video del momento atteso dell’apertura del. Nel grande maialino di ceramica ormai non c’era spazio per un’altra moneta e la famiglia ha deciso di romperlo. Leggi ...