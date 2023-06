Ma parliamo di La badilata su Barbara D' Urso | subito dopo i funerali | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Aidi Silvio Berlusconi sono intervenute circa duemila persone, le sole che potevano entrare all'interno del Duomo di Milano. Familiari, amici stretti, colleghi, personalità delle istituzioni italiane e straniere e del mondo dello sport e dello spettacolo. Tra queste, non poteva mancare ovviamenteD'attaccata da Selvaggia Lucarelli per il suo omaggio al Cavaliere a margine delle esequie. La giornalista del Fatto Quotidiano ha riproposto ildella conduttrice Mediaset su Instagram e ha così commentato: “Madi me e del fatto che pensasse che sono la più brava di tutte”. Chiara e palese la stoccata della giornalista, che ha reputato il racconto della d'una autocelebrazione di sé piuttosto che un ricordo sentito del ...