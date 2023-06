“Ma di cosa parla?” Cruciani asfalta Montanari su Berlusconi

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 15 giugno 2023) Allora ragazzi, bisogna che qualcuno se ne faccia una ragione. Il lutto nazionale ed i funerali di Stato che si sono celebrati oggi sono riservati a personaggi che hanno avuto un ruolo eccezionale nella storia di un paese. Ora, se qualcuno vuole negare che il signor Silvioabbia avuto un ruolo eccezionale nella storia di questo paese, allora può anche accomodarsi in un istituto psichiatrico. Dunque non rompete il cazzo. C’è chi ricorda la P2 e le leggi ad personam, ma ‘sti grandissimi cazzi! Vi è servitoper fare i governi in unità nazionale. E allora cheavete fatto? Secondo quello che dite, avete fatto un governo insieme al P2-ista, insieme al corruttore, insieme all’evasore fiscale, insieme al puttaniere. A mettere la pietra definitiva su queste discussioni è stato il Presidente della Repubblica Mattarella ...