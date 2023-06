Lussembrugo-Liechstein | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 giugno 2023) Sabato 17 giugno 2023, alle ore 20.45, si giocherà Lussemburgo-, match valido per la terza giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024. Si sfidano le due squadre più deboli come testimonia il penultimo ed ultimo posto in classifica. LUSSEMBURGO-: LELUSSEMBURGO(4-4-2): Moris, Bohnert, Gerson, Chanot, Pinto, Olesen, Barreiro, C. Martins, Borges, Sinani, Rodrigues. All. Holtz(5-4-1): Buchel, Wolfinger, Frommelt, Traber, Hofer, Meier, Luchinger, Wieser, Hasler, Gassner, Sele. All. PauritschIl match sarà visibile in diretta streaming su William Hill sabato 17 giugno 2023 alle ore 20.45 L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.