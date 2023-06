L' Uruguay di Bielsa vince 4 - 1 col Nicaragua in amichevole

(Di giovedì 15 giugno 2023) L'ha celebrato in pompa magna l'esordio del nuovo allenatore Marcelobattendo il4 - 1 in un'. Grande protagonista della serata Zalazar, autore di una doppietta. Le ...

L'ha celebrato in pompa magna l'esordio del nuovo allenatore Marcelobattendo il Nicaragua 4 - 1 in un'amichevole. Grande protagonista della serata Zalazar, autore di una doppietta. Le ...A Montevideo, all'Estadio Centenario, l'diha superato in amichevole, per 4 - 1, il Nicaragua. A segno per la Nazionale 'Celeste' due volte Zalazar Martinez, Arezo e Brian Rodriguez. Per gli ospiti la rete della bandiera ......"nomá!", il tipico incitamento di chi vive al di là del grande estuario del Rio de La Plata. Ben sette calciatori del ct Broli, d'origine italiana, sono già stati precettati da Marcelo...

Buona la prima per l'Uruguay di Bielsa: senza big travolto il Nicaragua, finisce 4-1 TUTTO mercato WEB

Montevideo, 14 jun (EFE).- El festejo de los campeones del mundo sub-20 y el debut del argentino Marcelo Bielsa con una renovada selección absoluta marcaron este miércoles la goleada de Uruguay por ...La Celeste le ganó por 4-1 a su par de Nicaragua este miércoles en el estadio Centenario de Montevideo, por la fecha de amistosos internacionales FIFA. Así, en DT argentino inició con el pie derecho s ...