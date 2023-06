L' uomo di fiducia di Ratzinger dovrà tornare in Germania

Leggi su agi

(Di giovedì 15 giugno 2023) AGI - L'didi Papa Benedetto XVI, per anni suo segretario privato e confidente, monsignor Georg Gaenswein, ha perso il suo posto al vertice del Vaticano. La Santa Sede ha reso noto che rientrerà nella sua diocesi di origine a Friburgo, in, su indicazione di papa Francesco. L'annuncio è stato fatto con una nota di appena due righe. In data 28 febbraio, si legge, monsignor Gaenswein "ha concluso l'incarico di Prefetto della Casa Pontificia. Il Santo Padre ha disposto" che dal Primo luglio rientri, "per il momento, nella sua Diocesi di origine". Lo scontro con Bergoglio Lo storico segretario di Benedetto XVI, che aveva irritato Francesco raccontando le tensioni che avrebbero accompagnato l'inedita convivenza tra i "due Papi", torna dunque indopo tre decenni nella Curia: torna senza alcun ...