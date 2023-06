L’ultimo raggiro | nel giorno del lutto nazionale | l’annuncio di una nuova strage in mare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) No, non credo proprio sia un caso, che l’ultima tragedia delavvenuta di fronte alle coste greche che si preannuncia tra le più gravi – in considerazione del fatto che sono circa 100 i morti recuperati ed oltre 500 i dispersi – sia stata annunciata proprio ildel funerale di Silvio Berlusconi. Da una parte abbiamo l’uomo diventato ricco ed affermato, che ha costruito il suo potere con quella scaltrezza-furbizia tipica di chi, soprattutto all’inizio della sua ascesa, non deve farsi scrupoli di sorta e non guardare in faccia nessuno. Basta ricordare la storia dell’acquisto di Villa San Martino ad Arcore, che è stata puntualmente raccontata in Berlusconi. Inchiesta sul signor tv, un libro scritto a due mani da Giovanni Ruggieri e Marino Guarino. Gli autori hanno dovuto affrontare un lungo processo per diffamazione avviato da Cesare Previti, ...