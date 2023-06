L' ultimo naufragio di migranti è tra i più drammatici di sempre | centinaia di morti

(Di giovedì 15 giugno 2023) Forse resterà nei libri di storia come il più grandenella storia del Mediterraneo orientale. Un peschereccio con circa 700(il numero potrebbe essere inferiore, 450, forse non si saprà mai), partito dalla Libia e diretto in Italia, è naufragato a 47 miglia nautiche da Pylos...

Quest'particolare viene affermato dalla Guardia costiera greca in un comunicato in cui questa mattina informava che 'è in corso un'ampia operazione di ricerca e salvataggio in acque ...L'è avvenuto nelle scorse ore al largo delle coste della Grecia e ha visto protagonista una imbarcazione di trenta metri salpata dalla Libia orientale che ospitava oltre 500 persone (...

Ancora una tragedia del mare, probabilmente una delle peggiori stragi di migranti nel Mediterraneo. Un vecchio peschereccio stracarico di centinaia di migranti, forse 750, partito da Tobruk, in Libia ...Il numero delle vittime sale di ora in ora: una tragedia epocale quella che si è consumata a largo di Pylos, a 41 miglia dalle coste greche del Peloponneso e a ridosso dell'aerea ...