Lukebakio in Serie A ma non all’Inter? Un altro club tenta il sorpasso

Leggi su inter-news

(Di giovedì 15 giugno 2023) La settimana scorsa si era parlato diper l’Inter: potrebbe arrivare davvero inA, ma non in nerazzurro. Di Marzio, in apertura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, aggiorna su questa situazione non ancora segnalata in giornata. RISCHIO “SCIPPO” – Le novità di Gianluca Di Marzio: «Nella lista degli attaccanti esterni della Fiorentina il sogno è Domenico Berardi ma c’è anche Dodi. Ne avevamo parlato per l’Inter, adesso spunta anche la Fiorentina». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati