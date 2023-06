Luca de Meo - 'Per l'auto serve una strategia industriale forte'

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 15 giugno 2023) Nella sua veste di presidente dell'associazione dei costruttori europei Acea, il numero uno della Renaultde Meo lancia un nuovo appello a Bruxelles, invitando le istituzioni ad abbandonare la strada dell'iper-regolamentazione e a favorire, piuttosto, una" in grado di sostenere il settore delle quattro ruote nella competizione contro statunitensi o cinesi. "Noi del mondo dell'- ha affermato all'agenzia Ansa - siamo parte della soluzione e quindi vogliamo avere una voce nella definizione delle regole del gioco. Ma anche nel modo di come laviene attuata negli anni. Chiediamo solamente un posto al tavolo delle discussioni: siamo noi che agiamo in questo settore, investiamo soldi. Questo è il messaggio: abbiamo bisogno di una ...