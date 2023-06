L’olio di Monreale della Miceli&Sensat premiato come “il migliore del mondo”

Leggi su monrealelive

(Di giovedì 15 giugno 2023) Nuovo successo per il Made in Sicily:siciliano “Verde” dell’aziendase “Miceli&Sensat” è statoBest of the World. Il premio per l’azienda trae Roccamena è arrivato al concorso patrocinato dal Ministero dell’Agricoltura e dalla Regione Lazio “Italy Iooa 2023”, assieme ad un olio spagnolo ed uno brasiliano. Nello stesso concorso, (live.it)