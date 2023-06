Lo Stato Sociale | muore il “sesto componente” Matteo Romagnoli | aveva solo 43 anni

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il gruppo musicale de Lodice addio a, produttore e autore alla base del successo del gruppo.43ed è morto dopo una lunga malattia:fondato la Garrincha Dischi ed eratra gli autori di successi come Una Vita in Vacanza. Lonon era ilgruppo che produceva con la sua Garrincha:lanciato anche gli ex Otago e La Rappresentante di Lista. Come musicista e solista era conosciuto comeCosta (Costa è il cognome della madre).a 43, il dolore de Lo...

Morto Matteo Romagnoli, il 'sesto' uomo dello Stato Sociale

È morto a 43 anni il produttore e manager Matteo Romagnoli, il "sesto" componente de Lo Stato Sociale, il gruppo che con Una vita in vacanza si fece conoscere al grande… Leggi ...Matteo Romagnoli scopriva band emergenti, soprattutto nell’ambiente della canzone alternativa e del cosiddetto Itpop degli anni dieci, e le coltivava, le portava a pubblici via via più grandi. Era sta ...