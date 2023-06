LIVE Italia-Spagna 1-2 | Nations League 2023 in DIRETTA | non basta la rete di Immobile | Yeremi Pino e Joselu decidono la partita

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94? Finisce la1-2. Iberici che vanno in finale contro la Croazia, mentre l’affronterà l’Olanda domenica alle 15 per la finale per il terzo e quarto posto. 92? Serve un miracolo pareggiare all’. 90? Ci saranno quattro minuti di recupero. 88? Gol di, doppio rimpallo che favorisce l’attaccante spagnolo,1-2. 86? Crampi per Zaniolo, ma i cambi sono finiti. 84? Minuti decisivi della. 82? Fuori Morata, dentronella. 80? Acerbi anticipa Morata prima del tiro in porta. 78? Fuori Frattesi e dentro Verratti nell’. 76? Dentro Ansu Fati e ...

In campo Spagna -2 - 1 per la semifinale di Nations League, in programma a Enschede, in Olanda Furie Rosse avanti con Pino al 4'. Pareggio di Immobile su rigore all'11'. Spagna di nuovo in vantaggio all'88' ...Il tabellino di Spagna -2 - 1.3' Yeremi Pino, 88' Joselu, 11' Immobile (rig.) SPAGNA (4 - 2 - 3 - 1) : Unai Simon; Navas, LeNormand, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Merino; Rodrigo, ...ENSCHEDE (Olanda) - Questa sera in Olanda, la Nazionale italiana sfida nella semifinale della Nations League la Spagna. Gli Azzurri hanno vinto il proprio girone contro Germania, Inghilterra e ...

Diretta Spagna-Italia 1-1 Pareggio di Immobile! LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94' Finisce la partita, Italia-Spagna 1-2. Iberici che vanno in finale contro la Croazia, mentre l'Italia affronterà l'Olanda domenica alle 15 per la finale p ...95' TRIPLICE FISCHIO! La Spagna batte l'Italia 2-1 e vola in finale di Nations League. Agli azzurri toccherà la finalina per il podio domenica contro l'Olanda. 93' ...