LIVE Italia-Spagna 1-1 | Nations League 2023 in DIRETTA | pareggia Immobile su rigore!

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17? Destro di Jesus Navas che si spegne sul fondo. 15? Partita molto equilibrata in questo momento. 13? Gooooooooooooooooooooool,, rigore perfetto dell’attaccante azzurro,1-1. 11? RIGORE per l’, tiro al volo di Zaniolo che trova il difensore impreparato nel movimento con il corpo, fallo di mano. 9? Spinazzola prova il cross sul secondo palo, ma nessun compagno esegue il taglio. 7?che si riversa totalmente in attacco. 5? Gol di Yeremi Pino, pasticcio difensivo dell’che trova pronto l’esterno spagnolo,1-0. 3? Subito inizio aggressivo della, destro di Rodri sul fondo. 1? Inizia la partita! 20.42 ...

Il tabellino di Spagna -1 - 0. 3' Yeremi Pino  SPAGNA (4 - 2 - 3 - 1) : Unai Simon; Navas, LeNormand, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Merino; Rodrigo, Gavi, Yeremi; Morata. Ct: De La ...ENSCHEDE (Olanda) - Questa sera in Olanda, la Nazionale italiana sfida nella semifinale della Nations League la Spagna. Gli Azzurri hanno vinto il proprio girone contro Germania, Inghilterra e ...Al De Grolsch Veste, il match valido per le semifinali di Nations League tra Spagna e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl De Grolsch Veste di Enschede, Spagna esi sfidano nella seconda delle due semifinali di Nations League. Sintesi Spagna -0 - 0 1 - Calcio d'inizio, primo controllo per la Spagna. ...

6' Prova a reagire l'Italia con due incursioni: Laporte spazza via in angolo. 3' Yeremi Pino porta avanti la Spagna. Errore disastroso di Bonucci in fase d'impostazione. Si gira ...