LIVE Italia-Spagna 1-1 | Nations League 2023 in DIRETTA | Frattesi vicino al gol!

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68? Fuori Gavi, dentro Canales nella. 66? Grande azione precedente di Zaniolo che ha portato al tiro di. 64? Clamoroso,con il piatto chiama al miracolo Unai Simon. 62? Resta solo un cambio per l’nei tempi regolamentari. 60? Fuori Immobile e Jorginho, dentro Chiesa e Cristante nell’. 58? Pronti due cambi per l’. 56? Possesso palla prolungato della. 54? Rodri in acrobazia non trova la porta dell’. 52? Miracolo di Donnarumma su Asensio, poi Morata da pochi passa manda fuori il pallone. 50? Dentro Asensio, fuori Rodrigo nella. 48? Fuori Spinazzola e Bonucci, dentro Dimarco e Darmian ...