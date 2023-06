LIVE Italia-Spagna 1-1 | Nations League 2023 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?iltempo,1-1. 45? Ci sarà un minuto di recupero. 43? Toloi dalla distanza non trova la porta. 41?che aspetta per cercare di ripartire in contropiede una volta riconquistata palla. 39? Fase di possesso palla prolungato della. 37? Dalla sinistra Jordi Alba sbaglia il cross non trovando nessun compagno sul secondo palo. 35? Barella sbaglia un passaggio fondamentale per Zaniolo. 33?che prova comunque a mantenere la difesa alta. 31?in pressione in questa fase finale deltempo. 29? Colpo di testa di Immobile chefuori. 27? Partita estremamente godibile, tante le occasioni ...