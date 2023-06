LIVE Italia-Spagna 1-1 | Nations League 2023 in DIRETTA | entra Verratti in campo | fuori Frattesi

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80? Acerbi anticipa Morata prima del tiro in porta. 78?e dentronell’. 76? Dentro Ansu Fati e Fabian Ruiz,Merino e Yeremi Pino nella. 74?di testa non trova la porta. 72? Cross di Dimarco che trovache viene anticipato. 70? Errore di Di Lorenzo che trova Barella ingioco. 68?Gavi, dentro Canales nella. 66? Grande azione precedente di Zaniolo che ha portato al tiro di. 64? Clamoroso,con il piatto chiama al miracolo Unai Simon. 62? Resta solo un cambio per l’nei tempi ...

Al De Grolsch Veste, il match valido per le semifinali di Nations League tra Spagna e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl De Grolsch Veste di Enschede, Spagna esi sfidano nella seconda delle due semifinali di Nations League. Sintesi Spagna -0 - 0 1 - Calcio d'inizio, primo controllo per la Spagna. ...De la Fuente e Mancini, CT di Spagna e(LaPresse) - Calciomercato.itDa una parte gli Azzurri di Roberto Mancini, campioni d'Europa in carica ma reduci dalla mancata partecipazione alla ...Ci stiamo avviando alle ultime battute di questa stagione calcistica, anche se tanti calciatori della Juventus sono già in vacanza. Gli impegni sul campo sono stati tanti per i calciatori, impegnati ...

Diretta Italia-Spagna ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Mateo Retegui si è presentato all'Italia andando in gol per due partite consecutive. L’ultimo azzurro a segnare per tre gare di fila è stato Ciro Immobile. Il bomber della Lazio fece centro ...63' Lancio lungo della Spagna che arriva a Donnarumma. Fase di stallo dell'incontro, quando siamo entrati nell'ultima mezz'ora. 60' Dentro Chiesa al posto di Immobile.