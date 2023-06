LIVE Italia-Spagna 1-1 | Nations League 2023 in DIRETTA | destro pericoloso di Morata

Leggi su oasport

33?che prova comunque a mantenere la difesa alta. 31?in pressione in questa fase finale del primo tempo. 29? Colpo di testa di Immobile che finisce fuori. 27? Partita estremamente godibile, tante le occasioni da entrambe le parti. 25?con ilda ottima posizione, Donnarumma si stende e devia il pallone. 23? Ottima la prestazione di Spinazzola sulla sinistra, lava in difficoltà in fase difensiva. 21? Ancora un cross di Jesus Navas, Bonucci spinge regolarmente Gavi per evitare il colpo di testa. 19? Rete in fuorigioco di Frattesi. 17?di Jesus Navas che si spegne sul fondo. 15? Partita molto equilibrata in questo momento. 13? Gooooooooooooooooooooool, Immobile, rigore ...