LIVE Italia-Spagna 0-0 | Nations League 2023 in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.42 Squadre in campo, inni in corso. 20.40 Chi vince affronterà in finale la Croazia che ha battuto l’Olanda nella partita di ieri. 20.35 Questo sarà l’incontro numero 40 tra, rendendola una delle rivalità più ripetute nella storia del calciono. Solo contro la Svizzera, l’ha giocato più partite, con un totale di 61 incontri. 20.30 Chiesa partirà dalla panchina, la scelta del CT dell’, Mancini è quella di una squadra più coperta. 20.25 L’ultima volta che laha giocato contro l’ha vinto 2-1, il 6 ottobre 2021, in semifinale di. Solo una volta nella storia, tra il 1971 e il 1978, la ...